Силовики задержали советника вице-губернатора по внутренней политике

Советник вице-губернатора Свердловской области по внутренней политике, Сергея Бидонько, Владислав Русаков, задержан сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге по делу о взятке. Об этом со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщает «Коммерсант». Вице-губернатор Бидонько на звонок корреспондента «Нового Дня» не ответил.

В департаменте информполитики Свердловской области дали следующий комментарий: «Русаков в начале недели написал заявление об увольнении по собственному желанию. Вчера получил документы. О дальнейшей его судьбе информацией не располагаем. Все, что известно на данный момент, интерес правоохранителей связан с его работой в муниципалитете, а не в правительстве. Если следственным органам потребуется содействие в расследовании этого дела, оно, без сомнения, будет оказано».

Несколько лет назад Владислав Русаков работал замглавы администрации по правовым и организационным вопросам закрытого города Лесной, позже – участвовал в конкурсе на пост главы Среднеуральска.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 30.04.20

Власти придумали оригинальный способ борьбы с коронавирусом – после 23:00 будут отключать свет. / Маленькой Лизе Краюхиной из Заречного поставили укол «Золгенсма» за 160 миллионов рублей. / В Екатеринбурге и Арамили всю ночь шла контртеррористическая операция. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»