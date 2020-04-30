В отношении бывшего советника вице-губернатора возбуждено уголовное дело о взятке

В отношении Владислава Русакова, теперь уже бывшего советника вице-губернатора Сергея Бидонько, возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, речь идет о действиях, которые подозреваемый совершил на одном из прежних мест работы – в качестве заместителя главы администрации ГО «Город Лесной». По версии следствия, с 2014 по 2018 год чиновник частями получил от индивидуального предпринимателя взятку в особо крупном размере за помощь в решении вопросов, входящих в его компетенцию.

В настоящее время по уголовному делу следователем СКР выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

Напомним, ранее департамент информполитики заявил, что Русаков написал заявление об увольнении с поста советника вице-губернатора 27 апреля.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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