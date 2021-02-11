Определен весь состав общественной палаты Екатеринбурга (СПИСОК)

В Екатеринбурге завершилось формирование нового состава муниципальной общественной палаты. Сегодня назначенные депутатами и мэром 22 общественника выбрали еще 11 человек из кандидатур, заявки которых поступили в администрацию города.

Это президент «Общества товароведов-менеджеров Екатеринбурга» Ольга Васькова, председатель областного отделения Ассоциации студентов России Иван Голубых, председатель Екатеринбургской организации инвалидов войны в Афганистане Михаил Горюнов, юрист Иван Кадочников, директор спортивной школы «Локомотив» Алексей Мешавкин, предприниматель Владимир Мороз, Наталья Попова, общественный помощник свердловского бизнес-омбудсмена Юлия Рыцева, предприниматель Максим Спасский, бывший директор кинотеатра «Салют» Сергей Федяков, руководитель екатеринбургского подразделения «Трансперенси Интернешнл – Россия» (признана иноагентом) Екатерина Петрова.

Как сообщал «Новый День», ранее в общественную палату Екатеринбурга были избраны: управляющий банком ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов, ректор Горного университета Алексей Душин, председатель Чкаловской организации «Всероссийского общества инвалидов» Олег Крушинский, председатель свердловской организации Горно-металлургического профсоюза РФ Валерий Кусков, руководитель представительства госкорпорации «Ростех» в Свердловской области Павел Лыжин, президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева, координатор проекта «Народный контроль» от партии «Единая Россия» Дмитрий Чукреев, председатель свердловского отделения «Опоры России» Илья Тыщенко, заместитель директора екатеринбургского лицея № 12 Евгений Вотинцев, ректор УрГЭУ Яков Силин, глава строительной компании Prinzip Геннадий Черных, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, председатель ОО «Союз женщин Свердловской области» Ольга Гапонец, предприниматель Андрей Гончаров, педагог Юлия Завьялова, руководитель совета ветеранов Екатеринбурга Федор Ледерер, главврач противотуберкулезного диспансера Ирина Лихачева, генеральный директор НПО автоматики Андрей Мисюра, представитель «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин, предприниматель Фарит Набиуллин, священник Данил Рябинин, глава Свердловского областного благотворительного фонда Сергей Черкасов.

Новый состав палаты приступит к работе в феврале.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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