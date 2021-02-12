Ежедневно поступает от 20 до 30 детей: в больнице рассказали о ситуации с кишечными инфекциями

В детской больнице № 15 в ответ на обращение «Нового Дня» пояснили, что сейчас действительно наблюдается сезонный подъем заболеваемости кишечными инфекциями. Ежедневно в отделение поступает от 20 до 30 детей. Но мест, по словам главврача, хватает и детям, и родителям – на стульях никто не спит.

Как писал накануне «Новый День», родители рассказали, что в инфекционном отделении детской больницы № 15 Екатеринбурга из-за всплеска кишечной инфекции не хватает мест. По словам одной из мам, которая лежит в больнице с ребенком, некоторые родители вынуждены спать на приставных стульях, потому что коек не хватает.

На официальный запрос «Нового Дня» сегодня ответила главный врач ДГБ № 15 Юлия Макарова. По ее словам, сейчас наблюдается сезонный подъем заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Ежедневно в инфекционные отделения поступают от 20 до 30 детей (в ответе на запрос нет информации о том, сколько поступает в обычный период).

«Все госпитализированные пациенты обеспечены койко-местами в полном объеме так же, как и их законные представители», – говорится в официальном ответе главврача ДГБ № 15.

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области ранее сообщали, что в январе 2021 года было зарегистрировано 1 756 случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями. С 1 по 7 февраля 2021 года по первичному диагнозу зарегистрировано 789 случаев ОКИ, показатель 18,8 на 100 тыс. населения, что в 1,3 раза ниже аналогичного периода 2020 года и в 1,35 раза ниже среднемноголетнего уровня.

Чтобы не заболеть, нужно чаще мыть руки, обдавать кипятком фрукты и овощи, не посещать с детьми места массового скопления людей – советуют врачи.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 12.02.21

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