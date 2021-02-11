«Родители спят на стульях»: детские больницы переполнены из-за роста заболеваемости кишечной инфекцией

Екатеринбуржцы рассказывают о переполненных инфекционных отделениях в детских больницах. В некоторых родителям, сопровождающим детей, приходится спать на приставных стульях, потому что коек на всех не хватает. В Роспотребнадзоре подтверждают, что начался сезонный подъем заболеваемости острыми кишечными инфекциями, хотя в этом году болеют меньше, чем в прошлом.

«Сын, видимо, в садике подхватил кишечную инфекцию или ротавирус. Несколько дней не ел, была рвота. В итоге нас на скорой увезли в детскую больницу № 15. И тут отделение переполнено детьми с такими же симптомами. В некоторых боксах мест не хватает. Родители, которые поступили позже нас, спят на стульях, потому что нет уже коек», – рассказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга Анастасия.

«Новый День» обратился за комментарием по телефону ДГБ № 15, но там попросили прислать официальный запрос письменно, что мы и сделали. Если ответы от главврача поступят, мы их опубликуем.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что сейчас действительно наблюдается сезонный подъем заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Но в этом году болеют намного меньше, чем в прошлые зимы.

«В январе 2021 года в Свердловской области зарегистрировано 1756 случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями, показатель заболеваемости составил 51,6 на 100 тыс. населения, что в 1,6 раза ниже аналогичного периода 2020 года и в 1,4 раза ниже среднемноголетнего уровня. Однако заболеваемость ОКИ в январе 2021 года в 1,9 раза превысила заболеваемость в декабре 2020 года. С 1 по 7 февраля 2021 года по первичному диагнозу зарегистрировано 789 случаев ОКИ, показатель 18,8 на 100 тыс. населения, что в 1,3 раза ниже аналогичного периода 2020 года и в 1,35 раза ниже среднемноголетнего уровня», – сообщает пресс-служба управления.

Подъем заболеваемости кишечными инфекциями врачи объясняют сезонностью – в зимнее время начинают курсировать кишечные инфекции вирусной этиологии. Как и в прошлые годы, большинство заболевших (86,6%) – дети. Особый удар приходится на малышей до 6 лет. Из всех кишечных инфекция ротавирус выявлен в 38,5% случаев, норовирусная инфекция – 33,5%, бактериальные инфекции – 24,2%.

Как сообщили сегодня «Новому Дню» в Роспотребнадзоре, на карантин из-за кишечной инфекции закрыта только одна школа в Екатеринбурге – № 69, учреждение переведено на дистант до 14 февраля. Там заболели 8 детей. Санитарные врачи проводят расследование. О других случаях заражения ОКИ в детских коллективах неизвестно.

Чтобы избежать заражения в школах и детсадах, было организовано лабораторное обследование работников пищеблока, воспитателей в садиках и прочего персонала.

«По состоянию на 08.02.2021 года на наличие возбудителей ОКИ вирусной этиологии обследовано 2018 (42,1% от подлежащих) работников пищеблоков и лиц, участвующих в кормлении детей образовательных организациях для детей и подростков. По причине выявленного носительства вирусов от работы отстранено 14 человек. Такая мера позволила предотвратить целый ряд случаев групповой заболеваемости кишечными инфекциями среди детей и сотрудников организованных коллективов», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Чтобы дети не подхватили ОКИ, санитарные врачи советуют соблюдать простые правила: мыть руки с мылом после возвращения с улицы, до и после приготовления пищи, до и после употребления пищи, после посещения туалета, до и после контакта с больным человеком. Пить только бутилированную или кипяченую воду. После мытья ошпаривать кипятком овощи и фрукты. Не посещать с детьми до 6 лет мест массового скопления людей (торговые центры, игровые комнаты, кинотеатры, общественный транспорт и так далее).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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