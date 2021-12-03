Сезон ротавируса начался: в области зарегистрировано 437 случаев

В Свердловской области начался сезонный подъем заболеваемости ротавирусной инфекцией. За октябрь-ноябрь зарегистрировано 437 случаев, закрытых садиков и школ пока нет. Пик обычно приходится на зимние месяцы.

«В октябре и ноябре в Свердловской области было зарегистрировано 437 случаев ротавирусной инфекции. Это в 1,4 раза ниже среднего многолетнего уровня. Групповой заболеваемости в образовательных учреждениях в настоящее время не зарегистрировано», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В больницах при этом говорят, что все чаще обращаются дети именно с подозрением на ротавирус – с рвотой, температурой. Медики называют это явление сезонным.

Но пик заболеваемости – еще впереди. Обычно он приходится на январь-февраль. Например, в январе 2021 года в области было зарегистрировано 1756 случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями, а с 1 по 7 февраля – уже 789 случаев ОКИ. Среди заболевших подавляющее большинство обычно – дети, в особенности младшего возраста до 6 лет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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