В детской больнице № 9 второй день копятся огромные очереди (ФОТО)

В детской городской клинической больнице № 9 Екатеринбурга с начала недели вырос поток пациентов. Дети и их родители подолгу стоят в очередях.

Как сообщила «Новому Дню» сотрудница охраны приемного отделения больницы, очереди образуются утром, поток спадает ближе к обеду. Такая ситуация происходит второй день подряд. «Вы бы видели, что здесь вчера было, – отметила собеседница агентства. – Людей по коридорам толпы. Все болеют, сидят по несколько часов».

Большой поток пациентов приходится как на приемное отделение, куда идут пациенты за неотложной помощью, так и на отделения плановой помощи. В основном дети сидят в очереди к терапевту.

Медсестра в регистратуре пояснила корреспонденту «Нового Дня», что пациенты по большей части приходят к педиатру. «И в понедельник, и сегодня много детей с температурой, еще первичные приходят с рвотой, тошнотой, их педиатр смотрит, слышала, что ротавирусом опять болеют, ну это всегда осенью, – пояснила медработник. – С другими симптомами меньше приходят, в травматологии не изменилось ничего».

Как сообщил «Новому Дню» мужчина из очереди Александр, он вместе с 9-летней дочкой ждет первичного приема у педиатра примерно с половины одиннадцатого утра. По словам мужчины, в это время в кабинет врача заходили люди, пришедшие намного раньше. При этом здесь сидят только те, у кого нет температуры. Детей с температурой принимает отдельный педиатр.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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