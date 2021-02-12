Две партии исчезли, шесть – появились: политический ландшафт накануне выборов в Госдуму и заксо

В прошлых выборах в Госдуму и законодательное собрание в Свердловской области участвовали представители 15 политических партий. «Новый День» решил посмотреть, какие изменения произошли за пять лет в списке политических объединений, зарегистрированных на территории Свердловской области.

В 2016 году в Госдуму от Свердловской области баллотировались кандидаты от следующих партий: «Родина», «Коммунисты России», Российская партия пенсионеров за справедливость, «Единая Россия», Российская экологическая партия «Зеленые», «Гражданская платформа», ЛДПР, «Парнас», Партия роста, «Гражданская сила», «Яблоко», КПРФ, «Патриоты России», «Справедливая Россия». В заксо также пытались пробиться представители партии «За женщин России».

В материалах областного избиркома указано, что по данным на конец декабря 2020 года в Свердловской области были зарегистрированы региональные отделения 36 партий (в 2015 году их было 63). Из тех, кто участвовал в выборах 2016 года, исчезли две партии: «Патриоты России» и «За женщин России».

В течение 2020 года в области были зарегистрированы отделения шести новых политических партий. Это «Новые люди» (руководитель – Елена Некрасова), «Зеленая альтернатива» (Ринат Халилов), «За правду» (Анатолий Губарев), Партия прямой демократии (Роман Онучин), Партия прогресса (Максим Яценко), «Народ против коррупции» (Игорь Григорьев). Отметим, что пока заметной активности они не проявляют.

Добавим, что практически не слышно и не видно и некоторых старых партий, которые принимали участие в выборах-2016. Например, о том, что в регионе все еще есть отделения «Гражданской платформы» и «Гражданской силы», можно узнать только из материалов избиркома.

Кто из партий, находящихся в «спящем» состоянии, все-таки будет участвовать в выборах, может остаться загадкой еще на несколько месяцев. Если эпидемиологическая обстановка не внесет свои коррективы, выборы в Госдуму будут объявлены в июне. После этого начнутся партийные мероприятия, на которых будут выдвигать кандидатов. Преимущество традиционно будет у тех партий, которые могут делать это без сбора подписей. Для этого они должны быть представлены хотя бы одним депутатом в действующей Госдуме или одном из региональных заксобраний, или получить в 2016 году более 3% голосов по партийным спискам. Из новых партий такой привилегией обладают «Новые люди» и «Зеленая альтернатива», одержавшие ряд побед на региональных выборах.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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