Два жилых дома горели ночью в Цыганском поселке Екатеринбурга (ФОТО)

Почти всю ночь пожарные Екатеринбурга работали на улице Тельмана: горели два частных жилых дома в микрорайоне, который горожане называют «Цыганским поселком».

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что сигнал о пожаре в доме по адресу улица Тельмана, 83 поступил в 20:27. Горели два частных жилых дома. Площадь пожара составила 270 квадратных метров. Четыре человека покинули горящие здания до приезда спасателей.

Соседние дома не пострадали. В 03:34 пожарные завершили проливку и разбор сгоревших конструкций. Пострадавших нет.

Как уже писал «Новый День», предыдущий крупный пожар в Цыганском поселке случился рано утром 12 октября 2020 года. На площади 200 кв. м огнем был повреждён частный жилой дом, сгорели четыре частные бани. Пострадавших так же не было.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 12.02.21

76-летний пенсионер из Каменска-Уральского вышел за водой и оказался в 40 км от дома. / МЧС предупреждает о сильном гололеде в выходные. / Семен Спектор попросил Орлова вернуть Краснознаменную группу (ДОКУМЕНТ). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»