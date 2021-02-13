В Нижнем Тагиле сегодня пройдет световой флэшмоб «Свобода»

Сегодня в 17:00 в Комсомольском сквере Нижнего Тагила состоится световой флэшмоб.

Как сообщает интернет-паблик «Тагил за перемены», мероприятие планируется в строгом соответствии с законодательством и не требует согласования, так как попадает под п. 3, ст. 5. 3. Закона СО № 102-ОЗ: «проведение публичных мероприятий в специально отведенных местах, уведомление о которых не требуется (предельная численность 100 человек)».



В группе добавляют, что, учитывая эпидемиологическую обстановку, необходимо соблюдать санитарные правила (защита органов дыхания и воздержание от участия лицам старше 65 лет). Участники планируют высветить фонариками слово «Свобода», под которым каждый понимает что-то свое.

Напомним, завтра штаб Навального по всей стране призывает сторонников оппозиционера выйти в 20-00 во двор и посветить в небо фонариком от смартфона. Если во дворе наберется достаточно единомышленников, штаб предлагает составить из фонариков сердечко, сфотографировать его с верхнего этажа и разместить фото в Инстаграм.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Нижний Тагил. Другие новости 13.02.21

Два жилых дома горели ночью в Цыганском поселке Екатеринбурга (ФОТО). / 76-летний пенсионер из Каменска-Уральского вышел за водой и оказался в 40 км от дома. / МЧС предупреждает о сильном гололеде в выходные. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»