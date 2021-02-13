Свердловское УГИБДД обратилось к водителям из-за потепления и гололеда

УГИБДД Свердловской области просит водителей быть особенно осторожными в связи с неблагоприятными погодными условиями.

В выходные, 13 и 14 февраля 2021 года, в Свердловской области повысится температура воздуха, будет идти снег, местами сильный. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Гаишники напоминают: нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость до минимума, чтобы иметь возможность предотвратить ДТП.

Пешеходам в таких погодных условиях также следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге и помнить, что тормозной путь автомобиля на мокром покрытии, а особенно в условии гололеда, значительно увеличивается.

Как уже сообщал «Новый День», до 12 февраля в регионе сохранялась морозная погода. Ночью 11 февраля было -24…-29 градусов, в горах и низинах – морозы до -35. В субботу, 13 февраля, ночной двадцатиградусный мороз сменился оттепелью. Сейчас в центре Екатеринбурга воздух прогрелся до – 10 С.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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