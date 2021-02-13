Световой флэшмоб «Свобода» в Нижнем Тагиле не состоялся

В Нижнем Тагиле не состоялся световой флэшмоб, в ходе которого участники собирались высветить фонариками слово «Свобода».

Одна из участниц акции рассказала «Новому Дню», что полиция задержала молодого человека с квадрокоптером, который должен был снимать флэшмоб сверху. Активиста отвезли в отдел полиции № 16. Это произошло тогда, когда все участники выстроились в букву «С».

Еще один тагильчанин сообщил, что на акцию все равно пришло слишком мало людей – не более 15 человек, и вряд ли у них получилось бы составить нужное слово. Возможно, потенциальных участников встревожило сообщение, оставленное за 15 минут до начала флэшмоба в телеграм-канале. Там говорилось, что у сквера стоит автозак. По другим оценкам, людей все же было больше – 20-24.

Напомним, флэшмоб был законным, о чем ранее писал паблик «Тагил за перемены». Он попадает под п. 3, ст. 5. 3. Закона СО № 102-ОЗ: «проведение публичных мероприятий в специально отведенных местах, уведомление о которых не требуется (предельная численность 100 человек)». Учитывая эпидемиологическую обстановку, в группе настоятельно советовали соблюдать санитарные правила (защита органов дыхания и воздержание от участия лицам старше 65 лет).

Нижний Тагил, Евгения Вирачева

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