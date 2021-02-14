После теплых выходных в Свердловскую область снова придет похолодание

На следующей неделе после короткой оттепели в Свердловскую область снова вернутся холода.

По сообщению Гидрометцентра, уже в ночь на понедельник в отдельных районах температура воздуха опустится до -32. Днем 15 февраля по области ожидается от -16 до -21. Во вторник днем будет -15…-20, в среду – от -17 до -22, на севере региона – до -25. По ночам температура может опускаться до -35. На дорогах – гололедица.

В Екатеринбурге сегодня ночью похолодает до -14, днем ожидается -10…-12. Во вторник в областном центре будет от -16 до -18, в среду – от -17 до -19.

Как уже писал «Новый День», в субботу, 13 февраля, ночной двадцатиградусный мороз сменился резкой дневной оттепелью. В Екатеринбурге в субботу днем было около нуля и до -15 ночью, в воскресенье днем – от -1 до -6.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 14.02.21

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