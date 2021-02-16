Под развалинами котельной в Бисерти нашли тело второго погибшего (ФОТО)

Тело второго погибшего извлекли спасатели из-под завалов на месте разрушенной котельной в Бисерти. Сделать это удалось только в 22:19.

Поисковые работы продлились почти 10 часов. После захода солнца спасатели использовали световые башни. На месте ЧП работал кинологический расчет Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС. Завалы спасатели разбирали при помощи шанцевого инструмента и автокрана. Поиски осложнялись морозом – поздно вечером похолодало до -20. Всего в поисковой операции участвовали 93 человека, были задействованы 23 единицы техники.

В СУ СКР по Свердловской области добавили, что тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для определения точной причины смерти. Проверка продолжается, личности обоих погибших пока устанавливаются.

Как уже писал «Новый День», вчера около 12-30 в заброшенную котельную на территории бывшего завода «Уралсельмаш» проникли двое мужчин. По предварительной версии полиции, это были охотники за металлоломом, уроженцы одной из бывших союзных республик. Когда они начали пилить металлические конструкции, кровля обвалилась, и оба остались под завалами. Первого погибшего спасатели нашли сразу, для поисков второго пришлось привлекать дополнительные силы.

Бисерть, Елена Владимирова

Бисерть. Другие новости 16.02.21

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