В Качканаре бывший заведующий наркологическим отделением пойдет под суд за торговлю справками

В Качканаре перед судом предстанет врач психиатр-нарколог, бывший заведующий наркологическим отделением ГБУЗ СО «Качканарская центральная городская больница» за совершение 29 эпизодов преступлений, из которых 19 – получение взятки и 10 – служебный подлог.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе облпрокуратуры, с июня 2018 года по январь 2020 года обвиняемый получал взятки в размере от 30 до 40 тысяч рублей от работников одного из промышленных предприятий Качканара за медицинские справки об отсутствии признаков опьянения.

По информации старшего помощника руководителя СКР по Свердловской области Александра Шульги, те граждане, которые обращались к психиатру-наркологу, действительно имели признаки опьянения, что могло повлечь дисциплинарные взыскания. Чтобы избежать этого, они и обращались за помощью к обвиняемому. «Делали они это через знакомого врача, работающего на этом же предприятии. В настоящее время он также привлекается к уголовной ответственности за посредничество во взяточничестве», – пояснил представитель СК.

Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, коррупционные преступления, инкриминируемые медицинскому работнику, были выявлены сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции территориального отдела внутренних дел.

Уголовное дело направлено в Качканарский районный суд.

Качканар, Марина Симбирятина

Качканар. Другие новости 16.02.21

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