Заведующему наркологическим отделением в Качканаре дали пять с половиной лет за торговлю справками

Качканарский городской суд осудил экс- заведующего наркологическим отделением ГБУЗ Свердловской области «Качканарская центральная городская больница» Дмитрия Стрелкова.

По информации прокуратуры Свердловской области, Стрелков за деньги выдавал акты медицинского освидетельствования работникам местного предприятия. В них указывалось, что они не находятся в состоянии алкогольного опьянения. За два года от 19 работников он получил больше 700 тысяч рублей. Плату он получал через посредника.

Дмитрий Стрелков проведет 5 лет и 6 месяцев в колонии общего режима. Также он получил штраф в 1,5 миллиона рублей и запрет в течение 3 лет заниматься врачебной деятельностью, связанной с проведением медосвидетельствования на состояние опьянения.

Его признали виновным по частям 2 и 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере», части 3 статьи 30 и части 2 статьи 290 УК РФ «Покушение на получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере» и по части 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог».

Посредника суд в июне 2021 года приговорил к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 800 тысяч рублей.

Качканар, Никита Кондрашин

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