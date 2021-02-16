Заксобрание официально утвердило границы Академического района (СХЕМА)

Депутаты заксобрания приняли в первом чтении изменения в законы «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области» и «О границах административно-территориальных единиц Свердловской области».

Первый законопроект констатирует появление в Екатеринбурге нового района – Академического, а второй устанавливает его границы. Проект закона также меняет описание границ и схематические карты Верх-Исетского, Ленинского и Чкаловского районов города Екатеринбурга. Оба закона вступают в силу с 1 октября 2021 года.

Сегодня же законопроекты примут во втором и третьем чтениях.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.02.21

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