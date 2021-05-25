Главу Академического района могут назначить в 2022 году

Екатеринбургская дума сегодня утвердила заключительные поправки в городской устав, связанные с созданием восьмого административного района Екатеринбурга. Внесенные изменения закрепляют границы Академического района и корректируют схематичные карты Верх-Исетского, Ленинского и Чкаловского районов. Ранее поправки в устав были одобрены на публичных слушаниях, в которых приняли участие 146 человек.

«Сегодня дума принимает историческое решение и ставит точку в создании Академического района. С 1 октября начнет функционировать новый район, и возможно, в бюджете на 2022 год уже будут предусмотрены средства на его финансирование. Я не исключаю, что, быть может, администрация города с 1 января 2022 года назначит исполняющего обязанности главы нового района», – отметил депутат Михаил Матвеев.

Напомним, работа по созданию нового административного района в Екатеринбурге началась в 2019 году, с тех пор было принято более 20 распоряжений на различных уровнях власти. В феврале 2021 года региональное заксобрание утвердило границы новой административно-территориальной единицы Свердловской области, оба закона вступают в силу с 1 октября. Дата была выбрана неслучайно, так как на уровне власти есть негласная установка не менять границы территорий перед парламентскими выборами.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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