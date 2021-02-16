Полпред Якушев: «Снимать масочный режим рано»

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев прокомментировал эпидситуацию в регионах Урала. По его словам, несмотря на то, что суточное количество выписанных превышает суточное количество госпитализированных пациентов с коронавирусом вот уже больше месяца – с 8 января, отменять ограничения пока не стоит. «Снимать масочный режим рано», – подчеркнул он.

Также он рассказал, что сейчас все регионы УрФО проводят вакцинацию «в рабочем режиме, нормальными темпами». «Поставка вакцин из федерального центра идет. Одна из основных и самых главных задач – это правильная транспортировка, вы знаете, что там серьезные требования к температурному режиму. Не дай Бог, если где-то холодовая цепь будет нарушена, этот препарат потеряет свои свойства, какое-то количество людей будут позже привиты. Это зона ответственности субъектов РФ, по этому направлению мы на связи, если что-то происходит, корректируем нашу работу», – сказал Якушев.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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