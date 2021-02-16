Маски со свердловчан могут снять в июне-июле

Часть ограничений по коронавирусу, в том числе масочных, в Свердловской области могут снять в июне-июле. Об этом заявил на брифинге замгубернатора Павел Креков.

Чиновник рассказал, что некоторые свердловчане спрашивают, читают ли чиновники то, что пишут в комментариях к трансляции брифинга, и сообщил: да, читают. «Самые популярные вопросы – когда снимут маски и отменят ограничения для людей старше 65 лет», – сказал Креков. Он начал с ответа на второй: «Мы рассматриваем вопрос об ослаблении режима для тех, кто привился (между прочим, 35% привитых – старше 60 лет), и тех, кто переболел и имеет антитела. Сейчас вместе с экспертами выбираем для этого подходящее время».

По остальным ограничениям оперштаб будет принимать решения в зависимости от ситуации. «К июню-июлю – возможно, сможем часть ограничений, в том числе масочных, снять. Но это будет зависеть в том числе и от вас», – напомнил он.

Добавим, сегодня на встрече с главными редакторами СМИ эту тему поднимал и полпред Владимир Якушев. Он сообщил, что если в течение пяти недель будет отрицательная динамика по заболеваемости коронавирусом, то вопрос об отмене масочного режима будет рассмотрен.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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