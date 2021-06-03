Пункт вакцинации от коронавируса откроется в зоопарке

В Екатеринбургском зоопарке с 5 июня открывается пункт вакцинации от Covid-19. Любой посетитель старше 18 лет может поставить прививку и получить в подарок пригласительный билет на взрослого и ребенка. Этот билет можно использовать через три недели, чтобы привиться там же вторым компонентом, или в любой другой день до конца года.

«Пункт вакцинации разместится слева от главного входа, за вольерами тигров, в помещении «Кинолекторий» и будет работать по субботам с 11:00 до 15:00. Предварительная запись не требуется, желающим сделать прививку необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС», – сообщили в региональном оперштабе.

Привившиеся в зоопарке получают справку. За получением второй прививки они также могут обратиться в поликлинику ЦГКБ №1 (ул. Декабристов, 15Б) без предварительной записи. Акция «Вакцинация» в зоопарке продлится до конца июня.

С конца мая по средам и четвергам работает прививочный кабинет в Екатеринбургском цирке, там также вместе со справкой выдавали бесплатный билет на представление. На днях власти развернули мобильный пункт вакцинации на конечной остановке трамваев возле парка Маяковского.

Напомним, ранее власти ставили задачу привить от коронавируса 60% населения Свердловской области к июлю. К этому времени предполагалось также отменить масочный режим. На сегодня поставили прививку чуть более 11% жителей региона.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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