В Екатеринбурге за прививку от коронавируса дадут билет в цирк

Жителей Екатеринбурга начинают заманивать на прививку от коронавируса бонусами. Новый прививочный пункт открывается в цирке, и те, кто привьется там, получат сертификат, который можно будет обменять на бесплатный билет на представление. Власти обещают и другие поощрения вакцинирующимся.

«Вакцинация в торговых центрах, которую мы начали три месяца назад, показала свою эффективность. Сегодня медицинских работников поддержал цирк. Уверен, в скором будущем список наших социальных партнеров в вакцинопрофилактике еще увеличится, потому что сферы культуры и спорта, как никто, остро пережили пандемию, вынужденные работать за закрытыми дверями, без посетителей, в режиме онлайн на протяжении многих месяцев. Формирование коллективного иммунитета против Covid-19 убережет наше общество от третьей волны пандемии, а значит, заинтересованы в этом абсолютно все сферы деятельности», – пояснил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Добавим, в Екатеринбурге прививку можно поставить в поликлиниках или торговых центрах, где нередко наблюдается очередь. На 11 мая поступления вакцины ждали около 100 тысяч человек.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 21.05.21

Шумные монтажные работы в вечернее время возмутили екатеринбуржцев (ВИДЕО). / В Академическом столкнулись велосипедист и самокатчица (ВИДЕО). / Смог в Свердловской области продержится до следующей недели. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»