Петр Соколюк утвержден председателем бюджетного комитета заксобрания

Заксобрание избрало председателем комитета по бюджету, налогам и финансам депутата от «Единой России», бывшего мэра Ивделя Петра Соколюка.

Как доложил вице-спикер Виктор Якимов, заседание бюджетного комитета состоялось сегодня во время обеденного перерыва заксо, и депутаты внесли на утверждение своих коллег предложение назначить председателем Соколюка. За проголосовали 35 депутатов, против – один, трое воздержались.

Как уже писал «Новый День», бывший председатель комитета Владимир Терешков скончался 26 января утром на 74-м году жизни. Сегодня в первой половине дня заксобрание Свердловской области досрочно прекратило его полномочия, а бюджетный комитет включил в свой состав Петра Соколюка.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.02.21

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