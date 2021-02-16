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Вторник, 16 февраля 2021, 11:12 мск

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Заксобрание прекратило полномочия умершего депутата Владимира Терешкова

Заксобрание Свердловской области сегодня досрочно прекратило полномочия депутата от «Единой России», председателя комитета по бюджету, финансам и налогам Владимира Терешкова.

Следующим пунктом повестки депутаты исключили Терешкова из состава комитета по бюджету и включили на вакантное место депутата Петра Соколюка. Во время обеденного перерыва состоится заседание бюджетного комитета, где, как ожидается, члены комитета выберут Соколюка своим председателем.

Как уже писал «Новый День», Владимир Терешков скончался 26 января утром на 74-м году жизни.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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