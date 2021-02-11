Названо имя наиболее вероятного преемника Владимира Терешкова в бюджетном комитете

Новым председателем комитета заксо по бюджету, налогам и финансам с большой долей вероятности станет недавно избранный депутат от «Единой России», бывший мэр Ивделя Петр Соколюк.

Как рассказала «Новому Дню» председатель заксобрания Людмила Бабушкина, в понедельник состоится заседание бюджетного комитета, на котором Петра Соколюка включат в его состав. Затем члены комитета проголосуют за избрание его председателем. Утром во вторник, перед началом пленарного заседания заксо, за председателя бюджетного комитета проголосуют фракции. По регламенту необходимо, чтобы голосование было альтернативным, так что депутатам предложат Соколюка и еще одного кандидата. Затем вопрос вынесут на рассмотрение полного состава заксо. Но, по данным «Нового Дня», практически все необходимые согласования уже пройдены.

Как сообщал «Новый День», прежний председатель комитета Владимир Терешков скоропостижно скончался на 74-м году жизни утром 26 января. Депутат руководил бюджетным комитетом заксо с 2004 года и считался лучшим экспертом по бюджетному процессу в заксобрании.

Петр Соколюк был избран в заксо на довыборах 13 сентября 2020 года, которые были назначены в связи со смертью депутата по Краснотурьинскому округу Анатолия Сухова.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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