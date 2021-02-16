На Урале будут выявлять лжебезработных

На Урале в 2020 году, согласно данным, которые обнародовал сегодня полпред президента в УрФО Владимир Якушев, безработица выросла в четыре раза. Однако чиновник намекнул, что показатель может быть искусственно завышенным. По его словам, компетентным органам предстоит предметно разобраться с этой ситуацией, чтобы найти лжебезработных.

«Надо понять, кто реально находится в бедственном положении, а кто просто взял пособия, воспользовавшись пандемией, а потом снялся с учета и вернулся в серую зону, где он зарабатывает деньги и не платит налоги», – сказал он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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