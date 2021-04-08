В ЯНАО оказался самый низкий уровень безработицы в РФ

Росстат подвел итоги по безработице в 2020 году. Как сообщает RT, наибольший показатель по данной теме был зафиксирован в Ингушетии – 29,8%, далее идут Чечня (18,5%), Тува (18%), Дагестан (15,7%) и Северная Осетия (15,4%).

Самый же низкий уровень безработицы в 202 году оказался в Ямало-Ненецком автономном округе – 2,4%.

В Москве процент безработных составил 2,6%, в Санкт-Петербурге – 2,9%, в Ханты-Мансийском автономном округе – 3%, в Тюменской области – 3,6%.

Всего в 2020 году было зарегистрировано 4,3 млн безработных, большинство из них (2,2 млн) – мужчины.

Отмечается, что уровень безработицы по всей стране составил 5,8%. Рост показателя безработицы в прошлом году статистики и чиновники связывают с социальными выплатами от государства на фоне пандемии. Как отмечал на последней пресс-конференции полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, на Урале уровень безработицы вырос в 4 раза как раз на фоне выхода из тени людей, которые получают доходы, но официально не трудоустроены и не платят налоги.

По словам Якушева, компетентным органам предстоит предметно разобраться с этой ситуацией, чтобы найти лжебезработных.

«Надо понять, кто реально находится в бедственном положении, а кто просто взял пособия, воспользовавшись пандемией, а потом снялся с учета и вернулся в серую зону, где он зарабатывает деньги и не платит налоги», – сказал он.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 08.04.21

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