Объявлен конкурс на должность председателя арбитражного суда Свердловской области

Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила об открытии вакантной должности председателя Арбитражного суда Свердловской области. Заявления от претендентов принимаются до 17 марта.

Предыдущий председатель арбитражного суда Свердловской области Светлана Цветкова оставила пост 1 февраля. В релизе Высшей квалификационной коллегии отмечалось, что решение связано с «личными и семейными обстоятельствами», информация о том, что это связано с приговором по делу о взятке экс-судье Олегу Гаврюшину опровергалась. Должность Цветкова занимала с 2011 года, в 2017 году была назначена на второй шестилетний срок, но ушла досрочно. И.о. председателя назначен Станислав Сидоркин.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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