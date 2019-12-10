Экс-судью Арбитражного суда отправили в колонию за взятку в 14 миллионов

В Екатеринбурге сегодня вынесли приговор бывшему судье Олегу Гаврюшину, сына которого задержали со взяткой на пороге суда. Гаврюшин-старший получил более серьезный срок, и ему запрещено работать судьей.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, Олег Гаврюшин приговорен к 8 годам колонии строгого режима, ему запрещено на 5 лет занимать должности во власти, он должен выплатить штраф в 14 миллионов рублей, на сумму взятки. Кроме того, арестован его автомобиль. Решение может быть обжаловано.

Напомним, сын судьи, Андрей Гаврюшин, был задержан в конце мая 2018 года сотрудниками свердловского УФСБ. Он был посредником в передаче взятки в 14 миллионов. За это деньги Гаврюшин-старший должен был отменить решение налоговой инспекции Ленинского района о взыскании с проектно-изыскательского института ГЕО задолженности по налогам в 326 млн руб. Гаврюшин-младший осужден на 7 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Этот приговор был вынесен летом, а уголовное дело в отношении его отца долго не могли возбудить – поскольку Гаврюшин являлся судьей федерального арбитражного суда, на это требовалось разрешение Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. Дело возбудили в июне 2019 года. За короткое время следствие собрало достаточную доказательную базу, материалы с обвинительным заключением переданы в суд.

Екатеринбург, служба информации

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