В суд ушло дело бывшего судьи Гаврюшина, сына которого задержали со взяткой на пороге суда

Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-судьи Арбитражного суда Свердловской области Олега Гаврюшина. Его сына поймали со взяткой в 14 миллионов рублей, которые, как полагает следствие, он должен был передать отцу за «правильное» судебное решение.

Олега Гаврюшина обвиняют в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ). О том, как вскрылось преступление, РИА «Новый День» сообщало ранее. Сын Олега Гаврюшина Андрей Гаврюшин, работавший ведущим специалистом группы по обеспечению деятельности судебных коллегий Арбитражного суда Уральского округа, был задержан в конце мая 2018 года сотрудниками свердловского УФСБ. Он был посредником в передаче взятки в 14 миллионов. За это деньги Гаврюшин-старший должен был отменить решение налоговой инспекции Ленинского района о взыскании с проектно-изыскательского института ГЕО задолженности по налогам в 326 млн руб.

Как сообщили сегодня в Следственном комитете РФ, уголовное дело в отношении судьи долго не могли возбудить – поскольку Гаврюшин являлся судьей федерального арбитражного суда, на это требовалось разрешение Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. Дело возбудили в июне 2019 года. За короткое время следствие собрало достаточную доказательную базу, материалы с обвинительным заключением переданы в суд.

Напомним, Андрея Гаврюшина осудили в конце июня этого года, ему дали 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. На три года ему запрещено занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти. Свою вину он отрицал, на первом заседании адвокат Гаврюшина-младшего заявил: «Мой подзащитный оказывал юридические услуги ПИИ «ГЕО».

Екатеринбург, служба информации

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