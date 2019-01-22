Адвокат судейского сына, задержанного на пороге суда с 14 миллионами меченых рублей, назвал взятку «юридической услугой»

Суд начал рассмотрение уголовного дела с участием Андрея Гаврюшина – сына судьи Арбитражного суда Свердловской области. Он обвиняется в покушении на посредничество при передаче взятки в сумме 14 млн руб., якобы предназначенной для отца за решение вопроса на 326 млн руб.

Кировский районный суд начал рассмотрение дела по обвинению Андрея Гаврюшина в покушении на посредничество при передаче взятки своему отцу. По версии следствия, Гаврюшин, работавший ведущим специалистом группы по обеспечению деятельности судебных коллегий Арбитражного суда УрФО в сговоре с собственным отцом, работашим судьей свердловского арбитража, пытался за взятку отменить решение налоговой инспекции Ленинского района о взыскании с проектно-изыскательского института «ГЕО» задолженности по налогам в 326 млн руб.

Судя по открытым данным, НАО ПИИ «ГЕО» специализируется на цифровой картографии, трехмерном моделировании, геодезии, облачных решениях для государственных и муниципальных информационных систем, а также для предприятий ТЭК.

По версии гособвинения, умысел на получение взятки возник у Олега Гаврюшина, работавшего в восьмом судебном составе и специализировавшегося на налоговых и административных правонарушениях. Первоначальный размер вознаграждения составлял 16,344 млн руб. (5% от суммы задолженности), а потом был несколько снижен – до 14 млн руб.

К посредничеству в схеме Олег Гаврюшин привлек собственного сына, которому, по версии гособвинения, предложил комиссионные. На встрече с представителем НАО ПИИ «ГЕО» по фамилии Мурашко судья якобы лично назвал сумму своего вознаграждения за отмену решения ИФНС и поручил заказчику действовать через Андрея.

На процессе 29 мая 2018 года Олег Гаврюшин удовлетворил заявление проектного института и признал недействительным решение налоговиков о доначислении в общей сложности 214,683 млн руб. задолженности по налогам на прибыль и НДС. В тот же день его сын был задержан на пороге свердловского арбитража с 14 миллионами меченых рублей.

Отец тут же сложил с себя полномочия, а 5 июня Высшая квалификационная коллегия судей приняла его отставку. Любопытно, что в числе свидетелей Олег Гаврюшин по делу сына не значится. Несмотря на отставку, он до сих пор пользуется судейской неприкосновенностью: следователи не могут ни задержать его, ни обыскать. По опубликованной в СМИ информации, в конце ноября 2018 года квалификационная коллегия дала следователям добро на возбуждение уголовного дела против него, но, по словам прокурора, вопрос о возбуждении еще не решен. Кстати, решение Олега Гаврюшина по процессу проектного института против налоговиков устояло в апелляционной и кассационной инстанциях.

Андрей Гаврюшин своей вины не признает, а его адвокат Валерий Булатов намерен добиться полного оправдания: «Мой подзащитный оказывал юридические услуги ПИИ «ГЕО». Пролить свет на это дело должны показания 15 свидетелей, допрос которых начнется 4 февраля.

Екатеринбург, РИА «Новый день», служба информации

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