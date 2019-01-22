Начинается процесс по делу сына экс-судьи, задержанного на взятке в 14 млн руб.

В Кировском районном суде стартуют слушания по делу сына бывшего судьи Арбитражного суда Свердловской области Олега Гаврюшина задержанного в здании суда с 14 миллионами рублей меченых денег.

Андрей Гаврюшин, работавший ведущим специалистом группы по обеспечению деятельности судебных коллегий Арбитражного суда Уральского округа, был задержан в конце мая 2018 года сотрудниками свердловского УФСБ. Ему инкриминируется посредничество в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Предположительно деньги предназначались его отцу Олегу Гаврюшину – судье областного арбитража, который специализировался на администриативных и налоговых нарушениях.

Близкие к следствию источники «Нового Дня» говорят, что деньги предназначались за покрывательство налоговых взысканий, а размер взятки составлял 10% от налоговых претензий. Сразу же после задержания сына отец Олег Гаврюшин подал в отставку.

В ноябре Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение в отношении Олега Гаврюшина уголовного дела.

Екатеринбург, РИА «Новый День», служба информации

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