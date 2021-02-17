Пропавшая 14 февраля девочка-подросток найдена

14-летняя школьница, которая вечером 14 февраля ушла из квартиры своей бабушки в Екатеринбурге и не вернулась, найдена.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, девочку обнаружили в одном торговых центров Екатеринбурга и передали родственникам.
Екатеринбург, Арамиль, Елена Владимирова
Екатеринбург, Арамиль. Другие новости 17.02.21
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