Пропавшая 14 февраля девочка-подросток найдена

14-летняя школьница, которая вечером 14 февраля ушла из квартиры своей бабушки в Екатеринбурге и не вернулась, найдена.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, девочку обнаружили в одном торговых центров Екатеринбурга и передали родственникам.

Екатеринбург, Арамиль, Елена Владимирова

Екатеринбург, Арамиль. Другие новости 17.02.21

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