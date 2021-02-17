Центробанк: инфляцию в Свердловской области разогнали морозы и туристы

В Свердловской области ускорилась инфляция, товары и услуги дорожают быстрее, чем в целом по стране. В январе годовая инфляция составила 5%, впрочем, даже с последним ростом это ниже среднероссийского уровня (5,2%).

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Уральского ГУ ЦБ РФ, в январе годовая инфляция на продукты выросла на 6,9%, сильнее всего подорожало мясо. Серьезно выросли издержки производителей, урожай кормовых культур был невысоким, а в декабре-январе из-за морозов пришлось больше платить за отопление помещений для скота и птицы. В меньшей степени, но все же сказались эти причины на стоимости куриных яиц, молока и молочной продукции. Цены на сахар и подсолнечное масло сдерживаются искусственно, но первые дают о себе знать в дорожающих кондитерских изделиях.

Непродовольственные товары подорожали по сравнению с январем-2020 на 5,3%. Сказались общероссийские факторы: рост издержек нефтяников, повышение акцизов на бензин и налога на добычу полезных ископаемых. Продолжился рост цен на автомобили – он связан с тем, что новых машин выпускается меньше, а спрос растет, а кроме того, транспорт доставляют морем – стоимость контейнерных перевозок выросла. При этом свою лепту внес дефицит полупроводниковых компонентов для изготовления бытовой электроники и средств связи. Еще одна причина, по которой региональные автодилеры повысили цены – ожидание роста утилизационного сбора в феврале-марте.

Годовые темпы инфляции в сфере услуг в Свердловской области повысились до 2,3%. Рост цен в этом секторе набирает обороты быстрее, чем в целом по России из-за возобновления зарубежного туризма, к тому же уральцы скупают путевки на те направления, которые в прошлом году дешевели. Начали дорожать услуги парикмахерских, ремонта жилья. А с 1 января повысили стоимость платы за детсады, в 2020 году индексацию проводили в августе и в меньшем размере.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 17.02.21

Выборы, нотации, бизнес-лоббизм: чем занимается действующий созыв общественной палаты Свердловской области. / В Свердловской области – 228 новых случаев коронавируса и 14 смертей. / В 2020 году количество крупных выставок и конгрессов в Свердловской области сократилось в 3 раза. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»