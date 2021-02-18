Банк России ждет всплеска инфляции на Урале в феврале-марте

С начала года на Урале уже выросла инфляция, максимальный рост цен в Банке России прогнозируют по итогам февраля-марта.

«Инфляция в начале года выросла, она предсказуемо выросла. Всплеск инфляции носит краткосрочный характер, после всплеска в феврале-марте начнет снижаться, и по итогам 2021 года инфляция должна находиться в пределах 4%, то есть вернуться к целевому ориентиру Банка России», – сообщил сегодня на пресс-конференции начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов.

Добавим, накануне Банк России обнародовал информацию по инфляции за первый месяц этого года. В январе годовая инфляция в Свердловской области составила 5%, рост шел быстрее, чем в целом по России, но уровень остался ниже российского (5,2%). Инфляция на Урале росла из-за морозов, открытия вылетов за рубеж и сокращения производства иномарок.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 18.02.21

В Екатеринбург летит вице-премьер РФ Марат Хуснуллин – инспектировать ЕКАД. / В год пандемии выдача ипотеки на Среднем Урале выросла на 21%. / На Урале будет создан зоологический заказник для сохранения норки и соболя. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»