Жилищно-коммунальные услуги в 2021 году подорожают на 1-3%

Правительство Свердловской области на сегодняшнем заседании установило стандарты стоимости ЖКУ на 2021 год.

В департаменте информполитики сообщили, что по сравнению с 2020 годом в разных муниципалитетах ЖКУ подорожают на 1-3%. При этом правительство увеличит размер субсидий на оплату услуг ЖКХ для социально незащищенных граждан на общую сумму 2,43 млрд рублей.

Как пояснил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, для жителей региона со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума расходы на ЖКУ не должны превышать 12% от общего дохода семьи, для всех остальных – 22%.

«Если же начисления превышают указанные показатели, компенсацию оставшейся суммы уральцы смогут получить из областного бюджета. Для этого им достаточно обратиться в местные органы соцзащиты», – сообщил Смирнов.

Напомним, прожиточный минимум на 2021 год в Свердловской области утвержден в размере 11 206 рублей в месяц: для трудоспособного населения – 11 966 рублей, для пенсионеров – 9 521 рубль, для детей – 11 850 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 18.02.21

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