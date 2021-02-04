Прожиточный минимум для свердловчан пересчитали по-новому, но он все равно меньше 12 тысяч

Сегодня правительство Свердловской области утвердило прожиточный минимум на 2021 год. Впервые этот показатель был рассчитан по новой методике и составил на душу населения – 11 206 рублей в месяц, для трудоспособного населения – 11 966 рублей, для пенсионеров – 9 521 рубль, для детей – 11 850 рублей.

Как пояснили в ДИПе, раньше прожиточный минимум сильно зависел от динамики цен на товары, входящие в потребительскую корзину. По новой методике его считают, исходя из медианного среднедушевого дохода в целом по РФ за предшествующий год. Это связано с изменениями в федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». Кроме того, прежде прожиточный минимум устанавливался поквартально, теперь – сразу на год.

Согласно федеральному закону, величина прожиточного минимума на 2021 год в регионе должна быть не меньше чем во втором квартале 2020 года. В Свердловской области по сравнению со вторым кварталом 2020 года величина установленного на 2021 год прожиточного минимума увеличилась на душу населения на 2%, для трудоспособного населения – на 2,2%, для пенсионеров – на 6,2%, для детей – на 1,3%.

Во II квартале 2020 прожиточный минимум в Свердловской области составлял 10 990 рублей на душу населения, 11 713 – для трудоспособного населения, 8 962- для пенсионеров, 11 696 – для детей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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