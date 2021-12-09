Свердловчанам установили прожиточный минимум на 2022 год

Правительство Свердловской области установило величину прожиточного минимума на душу населения на 2022 год.

Как сообщили в департаменте информполитики, прожиточный минимум в регионе на следующий год составит: для трудоспособного населения – 13 тысяч 379 рублей, для пенсионеров – 10 тысяч 556 рублей, на душу населения – 12 тысяч 274 рубля в месяц, для детей – 12 тысяч 869 рублей. В среднем за год он вырос на 9,5%.

Напомним, прожиточный минимум являются критерием для назначения социальных пособий тем, у кого доход еще ниже. Например, пожилые люди, у которых пенсии будут ниже 10 556 рублей, получат федеральную доплату.

Как сообщал «Новый День», в 2021 году прожиточный минимум в Свердловской области составил: на душу населения – 11 206 рублей в месяц, для трудоспособного населения – 11 966 рублей, для пенсионеров – 9 521 рубль, для детей – 11 850 рублей. Этот показатель был впервые рассчитан по новой методике. До 2021 года прожиточный минимум сильно зависел от динамики цен на товары, входящие в потребительскую корзину. Теперь его считают, исходя из медианного среднедушевого дохода в целом по РФ за предшествующий год. Это связано с изменениями в федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». Кроме того, прежде прожиточный минимум устанавливался поквартально, теперь – сразу на год.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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