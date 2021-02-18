Из-за гололеда жители Екатеринбурга каждый день рискуют здоровьем. В травмпунктах очереди (ФОТО, ВИДЕО)

С января екатеринбуржцы активно обсуждают вопрос о состоянии дорог и тротуаров. Сначала проблемы были связаны с обильными снегопадами, а после резких температурных перепадов место завалов и сугробов в обсуждениях занял гололед. «Новый День» побывал в травмпунктах и узнал, сколько человек каждый день обращаются в больницу и какие травмы в основном получают горожане.

Улицы Екатеринбурга превратились в каток

Как рассказала «Новому Дню» заведующая городской больницей № 36 Евгения Катасонова, сейчас к ним каждый день обращается порядка 100 человек. Это количество не меняется с нового года. «Вчера у нас было много народу, что даже трудно протолкнуться. В основном такие травмы, как перелом в типичном месте, также ломают лодыжки, пястные кости. В основном, травмы какие были, такие и остались – это переломы, растяжение связок, ушибы – поверхностные травмы. Но, знаете, сказать, чтобы прямо гололед и все пошли падать, как было два последних года, когда были такие яркие дни, когда действительно гололед был причиной травматизма, – такого нет. Причины абсолютно разные. Это могут быть как травмы, полученные в быту, так и при ДТП, и на производстве», – пояснила врач. Она также отметила, что в такое время надо побеспокоиться о пожилых людях, чтобы они старались не выходить лишний раз на улицу и не травмировались.

Как рассказала агентству одна из пациенток травмпункта, она повредила руку три недели назад: «Шла около магазина на Свердлова и упала. Двойной перелом со смещением. Вроде было почищено, но, возможно, просто не посыпано. В этом году смесью мало посыпали».

Еще одна женщина сообщила, что упала еще 14 января на улице Бардина, напротив Микрохирургии глаза: «Мне 85 лет, перелом со смещением. Только сейчас сняли гипс, будет восстанавливаться. Там переход скользкий, только ступила и себя искалечила».

«Новый День» обратился в мэрию с вопросом, когда в Екатеринбурге на тротуарах смогут устранить последствия резких перепадов температур в виде наледи. Комментарий опубликуем, как только он поступит в редакцию.

Екатеринбург, Марина Симбирятина, Семен Саливанчук, Александр Саливанчук, Антон Отман

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