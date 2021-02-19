В мэрии объяснили гололед нехваткой дорожных рабочих и водителей уборочной техники

После январских и февральских морозов, последующей отпели и понижением температуры Екатеринбург стал похож на каток. Ежедневно в травмпункты города обращаются сотни человек, часть из которых – травмировались, упав на скользком тротуаре. «Новый День» узнал, кто борется с наледью в городе.

В пресс-службе мэрии рассказали, что в семи дорожно-эксплуатационных управлениях работает около 500 человек, среди которых есть дорожные рабочие, чистящие дороги, тротуары и остановочные комплексы с помощью посыпки автомобильных дорог и тротуаров противогололедными материалами и мелкофракционным щебнем, однако этого все равно недостаточно.

«Дефицит рабочих в ДЭУ есть. Причем не только дорожных рабочих, но и грейдеристов, трактористов и водителей другой уборочной техники. Информация о вакансиях направлена в службу занятости», – сообщили в Администрации города.

Дворников же в штате ДЭУ нет, они работают на территориях, которые закреплены за предприятиями, организациями и в некоторых УК. «Все муниципальные территории закреплены за конкретными районными ДЭУ. Придомовые территории – в введении Управляющих компаний и ТСЖ, территории предприятий и организаций (и прилегающие к ним) – зона ответственности предприятий. Частные территории (земли ИЖС и коттеджных поселков) – должны убираться самими жителями (кроме автомобильных дорог и тротуаров)», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Анна Темрук

Екатеринбург. Другие новости 19.02.21

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