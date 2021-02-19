Вслед за КПРФ и ЛДПР единороссы анонсировали «цветочную акцию» на 23 Февраля

23 февраля свердловские единороссы планируют возложение цветов к воинским мемориалам. Также в школах при участии партийцев пройдут уроки мужества. Об этом сообщили в пресс-службе отделения.

Как уже писал «Новый День», ранее «цветочные акции» решили провести местные коммунисты и либерал-демократы. Но пришли они к этому не сразу. Сначала отделение КПРФ планировало на 23 февраля митинг по актуальным социально-экономическим проблемам, а ЛДПР – в поддержку российской армии и традиционных ценностей. Но в МОБе им запретили митинги в этот день, так что партийцы придумали «цветочную» альтернативу. Место и время мероприятий еще уточняется. Неофициально в партиях отмечают, что все будет зависеть от того, как отреагирует полиция на собрания активистов.

«У нас есть установка центрального комитета партии на то, чтобы выйти и отметить наш государственный праздник, и сделать это в рамках закона. Соответственно, мы так и собираемся поступить. Такое желание есть у коммунистов Екатеринбурга и Свердловской области, запрещать им это мы не можем», – прокомментировал «Новому Дню» первый секретарь обкома партии Александр Ивачев. Координатор регионального отделения ЛДПР Антон Гусев сообщил агентству, что речь идет об «одиночном возложении цветов», но пока в партии не решили, у какого памятника это сделать.

Является ли групповое возложение цветов к памятникам публичным мероприятием, подлежащим согласованию с минбезом, «Новый День» спросил в департаменте информполитики. Ответ будет опубликован, как только редакция его получит.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.02.21

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