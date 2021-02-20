В Ботанический сад Екатеринбурга уже пришла весна: цветут орхидеи и банан (ФОТО)

Несмотря на неутешительные прогнозы метеорологов на весну, в Ботаническом саду УрО РАН Екатеринбурга уже вовсю цветут орхидеи, бананы, зреет папайя.

Банан

«Так, например, сейчас у нас цветет съедобный банан – древнейшее культурное растение, вероятно, одно из первых растений, введенных человеком в культуру. Причем первоначально человек употреблял в пищу не плоды, а богатые крахмалом корневища и сердцевину ложного ствола. Те сорта бананов, которые содержат в себе семена, в пищу не употребляются. Мы обмениваемся семенами с другими ботаническими садами. Сорта, не содержащие семян, идут в пищу», – рассказал «Новому Дню» научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН Евгений Савицкий.

Зигопеталум Зигопеталум Фаленопсис Фаленопсис Фаленопсис Цимбидиум

Он добавил, что сейчас цветут и орхидеи: «Зигопеталум – яркий и эксцентричный представитель семейства орхидные, привычные всем фаленопсисы, более редкие орхидеи – цимбидиумы и целогина гребенчатая», – перечислил специалист.

С середины февраля в Ботаническом саду начала плодоносить папайя или дынное дерево, говорит Евгений Савицкий: «В отличие от маракуйи, шоколадного дерева и помело, папайя одаривает нас плодами почаще. Вкус нашей папайи не ярко выраженный, сладковатый. Очень приятная структура, чем-то напоминает дыню, но нежнее, даже маслянистее, что ли. Что-то между дыней и тыквой, я бы сказал».

Папайя

Екатеринбург, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 20.02.21

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