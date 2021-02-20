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Суббота, 20 февраля 2021, 14:06 мск

Новости Екатеринбург

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В ГИБДД предупредили об эвакуации машин, мешающих уборке снега (СПИСОК УЛИЦ)

Городская Госавтоинспекция предупредила екатеринбургских автомобилистов об очередной волне массовой эвакуации транспорта. Машины, которые помешают уборке снега, будут вывозить на штрафстоянки. Напомним, первая волна эвакуации прошла в январе после обильного снегопада.

В пресс-службе мэрии рассказали, что сегодня осадки вывезут с проездов на Белинского, 177 и 179, улицы Генеральской от проспекта Ленина до Малышева. Во время работ будут установлены дорожные знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор».

В очередном зимнем рейде будет задействовано 189 единиц техники: 19 комбинированных дорожных машин, 32 трактора, 10 снегопогрузчиков, 16 фронтальных погрузчиков, 84 самосвала, 13 грейдеров, 7 бульдозеров и 373 рабочих. Напомним, вчера «Новый День» писал о дефиците сотрудников в этой отрасли. Не хватает не только дорожных рабочих, но и грейдеристов, трактористов и водителей другой уборочной техники.

Добавим, что гололед в городе продолжается, а на следующей неделе метеорологи обещают выпадение новых осадков.

Екатеринбург, Анна Темрук

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