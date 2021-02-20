До уральского путешественника, сидевшего в азербайджанской тюрьме, хотят добраться с помощью ФСБ

Известный блогер и путешественник Александр Лапшин, наживший себе много врагов в Азербайджане из-за позиции по Нагорному Карабаху и вынужденный скрываться за пределами России, рассказал, что ему предложили защиту на родине люди, представившиеся сотрудниками свердловского УФСБ.

Сегодня Лапшин написал на своей странице в фейсбуке, что в начале января 2021 с ним связался знакомый из Екатеринбурга по имени Александр: «Он сказал, что сильно за меня переживает и у него якобы есть информация о том, что спецслужбы Азербайджана не оставляют попыток выкрасть меня и доставить в Баку повторно. Он рассказал, что его коллеги в областном УФСБ хотят со мной пообщаться и обсудить, как данное ведомство может мне помочь и защитить от беспредела. Признаться, его слова сильно меня озадачили и вот по какой причине – у меня есть прямые контакты с теми, с кем необходимо. Включая данную организацию. И если у меня возникают вопросы, либо они хотят меня о чем-то предупредить, то есть необходимые каналы связи. И эти каналы уже не раз работали», – сообщил он.

Затем, по словам Лапшина, они с Александром созвонились по телеграму, причем это была конференция, в которой ему представили второго собеседника, Владимира, якобы сотрудника пресс-службы УФСБ по Свердловской области. «Мне сложно судить, был ли это настоящий сотрудник, поскольку его голос мне не знаком, – продолжает Лапшин. – Но человек бодро выдавал себя за сотрудника пресс-службы УФСБ и поведал мне, что получил поручение от главы УФСБ по Свердловской области, генерал-лейтенанта Алексея Владимировича Зиновьева. Этот Владимир мне рассказал, что мне следует прилететь в Екатеринбург, где меня встретят и обеспечат безопасность мне и семье. После чего познакомят с оперативниками и затем якобы арестуют коррумпированных сотрудников внутри этой организации, которые сливают информацию спецслужбам Азербайджана».

Лапшину такая забота о нем со стороны УФСБ показалась странной, и он связался со знакомыми сотрудниками «конторы», которым доверял. Те заверили его, что генерал-лейтенант Зиновьев – это офицер высокого ранга, профессионал своего дела и человек очень достойный: «Они отвергли участие Зиновьева в этой мутной схеме и сказали, что никакой операции по чистке рядов и поиску «азербайджанских шпионов» не проводится и также меня заверили, что нет никакой санкции руководства меня приглашать в Екатеринбург. Но они же мне сказали, что продолжай общаться с этими людьми (Александром и Владимиром) и если будет возможность – записывать все разговоры и делать скриншоты переписки. И держать их в курсе происходящего».

Лапшин предполагает, что у Александра и Владимира, кем бы они ни были на самом деле, есть цель: выманить его в Екатеринбург и за хорошие деньги передать представителям азербайджанской диаспоры, которые переправят его в Баку.

В пресс-службе УФСБ «Новому Дню» сказали, что никакого Александра Лапшина не знают.

Как уже писал «Новый День», проблемы с Азербайджаном у Лапшина имеют долгую историю. В декабре 2016 года он был задержан в Минске и экстрадирован в Азербайджан. Министр иностранных дел России Сергей Лавров тогда заявил, что экстрадиция гражданина РФ в Азербайджан нарушает соглашение о союзном государстве России и Белоруссии. 20 июля 2017 года Лапшина приговорили к трем годам лишения свободы за посещение самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики, которую Азербайджан считает своей территорией. До этого екатеринбургский блогер был внесен в черный список азербайджанского МИДа за свои симпатии к карабахцам. Официально Лапшина суд признал виновным в незаконном пересечении границы. Но в сентябре 2017 года президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал Лапшина и выпустил его на свободу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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