Депутат ЕГД предложил создать Русскую республику со столицей в Екатеринбурге

Екатеринбургский депутат Александр Колесников предложил создать «Русскую республику» по аналогии с национальными республиками в составе Российской Федерации, включив в нее 46 областей и три города федерального значения. Причем столицей нового субъекта должен стать Екатеринбург, заявил народный избранник.

Инициатива прозвучала во время встречи депутатов гордумы Екатеринбурга с депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым. Впрочем, парламентарий не разделил энтузиазма городского депутата.

«Нам нужно защищать права всех людей вне зависимости от того, какой национальности человек и где он родился. Я много езжу по стране и вижу, кто как живет. Наше преимущество в том, что мы – Россия, и мы живем все вместе», – осторожно высказался Крашенинников.

Колесникова такой ответ не устроил, и он потребовал объяснить, почему Екатеринбург до сих пор не имеет статуса субъекта Федерации, «хотя такая деревня, как Севастополь, имеет». Крашенинников заметил, что статус городам присваивается по многочисленным критериям, и, по всей видимости, Екатеринбург пока не проходит по ним.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 24.02.21

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