Гей-пропаганда, перегибы в борьбе с наркотиками и просьбы «замкадышей»: екатеринбургские депутаты обсудили новые законы с главным юристом России

В гордуме Екатеринбурга сегодня состоялась встреча с председателем комитета по законодательству Госдумы РФ Павлом Крашенинниковым, посвященная нововведениям в российском правовом поле за последние два года. Парламентарий отчитался, какие законы были приняты, в том числе, по просьбе екатеринбургских избранников, а также выслушал их вопросы. Некоторые темы, которые поднимали городские депутаты, слегка озадачили гостя.

В первую очередь Павел Крашенинников напомнил, что при содействии гордумы Екатеринбурга были приняты поправки в Семейный кодекс и ФЗ «Об образовании» для преимущественного зачисления в первые классы братьев и сестер. Также он рассказал о «гаражной амнистии», которая должна вступить в силу с 1 сентября (законопроект принят только в первом чтении) и будет действовать в течение пяти лет. Документ предлагает упрощенный порядок оформления в собственность гаражей, построенных еще в советское время. Этот механизм будет похож на «дачную амнистию», которую тоже продлили до 2026 года. Кроме того, Госдума приняла несколько законов, ужесточающих ответственность за телефонный терроризм и пропаганду наркотиков в интернете. Крашенинников подчеркнул, что в Екатеринбурге, к сожалению, сложилась большая правоприменительная практика как раз по теме наркотиков.

По этому поводу парламентарию задал вопрос Константин Киселев. «У нас в стране правотворчество и правоприменение – это зачастую две разные вещи. Мы же видим, как применяется закон о статусе иноагента на примере правозащитника [Льва] Пономарева (признан иноагентом), который просто дал интервью иностранным изданиям. Так же может получиться и с пропагандой наркотиков. Поставил известную песню «Агаты Кристи» про опиум – и уже пропагандируешь наркотики. Или сделал ссылку на Конан Дойля, у которого персонаж Шерлок Холмс был наркоманом, и вот уже пропагандируешь. Стоит ли тогда ужесточать законодательство?» – спросил Киселев.

Крашенинников заявил, что «здесь очень важен профессионализм правоприменения». Он отметил, что законодательство в будущем можно «отшлифовать», если возникнут спорные ситуации. «У нас первоначально была такая же история с нацисткой символикой. Когда встал вопрос, что делать с фильмами, опомнились и стали вносить поправки. Надеюсь, что тут не будет такой же сногсшибательной истории. Мы пошли через административку (реклама наркотиков в интернете наказывается денежным штрафом, – прим. ред.). Посмотрим, как это будет работать», – ответил депутат Госдумы.

Еще один вопрос был посвящен растущим тарифам ЖКХ. Депутат от КПРФ Виктор Сомиков сообщил, что его избиратели жалуются на высокие коммунальные платежи, и спросил, можно ли на время заморозить цены на газ и электроэнергию. «Если вы мне скажете, что увеличение тарифа идет на развитие сферы, то я этот ответ не приму. Потому что в СССР мы жили по твердым тарифам, и при этом все развивалось», – отметил Сомиков.

Крашенинников уточнил, что вряд ли можно остановить рост тарифов без экономической обоснованности. «Единственное, что я могу предложить, это обеспечение прозрачности этих тарифов. Куда идет оплата, кто ей пользуется. Вот вы говорите, что это не идет на развитие. Скорее всего, не идет, скорее всего, идет куда-то в другое место, и значительная часть, судя по тому, что происходит. Но мне кажется, если мы обеспечим прозрачность, то можно навести порядок. Если все заморозить, то бизнес уйдет, и все превратится в то, что мы имели в начале 90-х», – начал отвечать депутат. Но Сомиков его перебил: «Вы увели ответ в другую сторону. У нас Газпром – это народное достояние, а не частный бизнес. Так же говорят по телевизору?».

«С точки зрения права это акционерное общество, частная компания. Тут нечего обсуждать. Там есть определенная доля акций у государства. Но это разные истории – госкомпания и АО», – продолжал отбиваться Крашенинников. «Донесите, пожалуйста, до депутатов Госдумы, что этот вопрос очень остро стоит в глубинке, за МКАДом. Мы же здесь замкадыши. Спасибо», – закончил свою речь Сомиков.

Коммунисты также спросили парламентария, что он думает о возвращении Краснознаменной группы, снесенной с Плотинки в 2013 году. «Мне нравилась эта штука, – заявил Павел Крашенинников. – Я какое-то время проживал в Екатеринбурге и помню, туда и туристы ходили, и молодожены. Мне кажется она [композиция] неплохо вписывалась. Это не федеральная тема, но если бы меня спросили, то я бы ответил, что хотел бы ее видеть. У меня сдержанный оптимизм есть».

Римма Скоморохова попросила рассказать о перспективах принятия закона о «детях войны», который КПРФ безуспешно продвигает в течение нескольких лет. «Только не говорите мне: пусть сначала область примет. Мы уже 16 раз вносили законопроект в наше заксобрание», – отметила она.

«У вас всегда так? Предупреждаете, что мне не надо говорить. Очень хорошая методика, надо опробовать в Госдуме на членах правительства», – отшутился законодатель, которому уже пришлось отвечать на вопросы о создании «Русской республики» и гей-пропаганде.

Но все же ответил, что на федеральном уровне закон о «детях войны» трудно принять, так как «нужна социальная справедливость» и «не хотелось бы в будущем гонять этих людей за справками».

Помимо прочего, городские депутаты предлагали внести поправки в ФЗ «О полиции», чтобы дать сотрудникам МВД право разыскивать юношей, уклоняющихся от службы в армии, разработать программы с обязательством строить социальные объекты в жилых массивах и расширить полномочия муниципальных дум в части утверждения чиновников. В заключение встречи, которая подлилась более двух часов, Павел Крашенинников пообещал по возможности учесть пожелания коллег.

«Мне кажется, это нужно – сверять часы. Какие-то проблемы есть общие, которые мы можем на законодательном уровне решить. Я считаю, что такое взаимодействие обогащает. Если коллеги будут звать, я с удовольствием буду приходить и отчитываться», – заявил депутат Госдумы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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