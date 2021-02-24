Екатеринбургский депутат предложил наказывать СМИ, пишущие о ЛГБТ-меньшинствах

Екатеринбургский депутат Алексей Мещеряков предложил ужесточить ответственность за гей-пропаганду. Он заявил, что нужно наказывать СМИ, которые пишут про представителей ЛГБТ. «Как, на ваш взгляд, остановить распространение содомии в нашем обществе?" – спросил Мещеряков депутата Госдумы Павла Крашенинникова, который сегодня выступал в думе Екатеринбурга.

Крашенинников подчеркнул, что при внесении поправок в Конституцию РФ неслучайно был определен институт брака как союз мужчины и женщины, потому что ранее в российских законодательных актах не было универсального понятия «семья». Также он напомнил, что теперь Конституция РФ стоит выше международных актов, следовательно, многочисленные договоры со странами, где нетрадиционные отношения узаконены, будут пересматриваться.

«Как люди живут – это их дело. Если всё в рамках закона, это их право. Но у них не может быть совместной собственности и, понятно, детей. Мы преследовать этих людей не собираемся, как это было в советское время или в гитлеровской Германии. Но у них есть правовые ограничения.

Если вы считаете, что надо ужесточать, давайте обсуждать это. Я знаю, что есть много желающих таких людей «замочить», но я к ним не отношусь», – прокомментировал Павел Крашенинников.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 24.02.21

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