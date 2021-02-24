Свердловских энергетиков перебрасывают в Челябинскую область: из-за морозов света нет в сотне поселков

В Свердловской области из-за морозов без света оставались жители домов в Каменском и Белоярском районах. Самая крупная авария произошла в поселке Студенческом. По сообщению депутата Белоярской думы Ивана Десяткова, электричество отрубилось 23 февраля, из-за этого вышла из строя котельная. В домах пропал свет и начали остывать батареи, понятно, что воспользоваться обогревателями тоже не получилось, а на Урале стоят морозы.

В пресс-службе «Россети-Урал» «Новому Дню» сообщили, что в первой половине дня 24 февраля электроснабжение было восстановлено, котельная также заработала. В Каменском районе пропадал свет в частных домах, но там оперативно сработали энергетики. В целом из-за морозов в Свердловской области есть точечные проблемы со светом, бригады отправляют на устранение, но никаких масштабных ЧП нет.

Гораздо хуже ситуация в соседней Челябинской области, где сети не выдерживают холодов и сильного ветра. К этому часу известно о 126 населенных пунктах без света. Сотрудников свердловского филиала «Россетей Урала» перебрасывают на подмогу челябинском коллегам.

Синоптики предупреждают о морозах, которые продлятся на Урале и 25 февраля. В Свердловской области ждут морозов до минус 41 градуса. В Челябинской области сегодня прогнозируют ветер до 25 м/с, снежные заносы, метели.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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