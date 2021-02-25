В поселке под Белояркой в аномальные морозы третий день дома остаются без отопления

В поселке Студенческом Белоярского района до сих пор полностью не решены проблемы с отоплением, которые начались после отключения света 23 февраля. Из-за этой аварии останавливалась работа котельной, ее запустили, но люди продолжают мерзнуть.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, тепла нет в пяти многоквартирниках. Надзорное ведомство разбирается, кто и когда проводил капремонт на источниках тепловой энергии, тепловых и электрических сетях.

Свет в поселке исчез во вторник из-за непогоды: установились сильные морозы с ветром, оборвало провода. «Россети-Урал» накануне сообщали, что электроснабжение было восстановлено в первой половине дня 24 февраля, котельная также заработала.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 25.02.21

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