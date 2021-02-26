В поселке под Белояркой продолжают подключать дома к отоплению после аварии

В поселке Студенческом Белоярского района до сих пор продолжается подключение домов к отоплению после аварии, которая произошла 23 февраля. Тогда из-за сильных морозов оборвало провода, котельная осталась без света, ее перезапустили на следующий день, но процесс пуска тепла затянулся. Как рассказал «Новому Дню» глава Белоярского городского округа Андрей Горбов, изначально без отопления остались 460 человек (это и многоквартирники, и частные дома), школа и другие соцобъекты. Сейчас тепла нет в четырех частных домах на улицах Советской и Лесной, на месте работают аварийные бригады. Глава заверил, что люди в этих домах не замерзают – у них либо есть печки, либо они могут подключить обогреватель, электричество есть. В соцобъектах отопление появилось, но в школе есть проблема в спортзале.

Другая информация у депутата местной думы Ивана Десяткова. «Без тепла остаются весь частный сектор, 50-60 домов, общежитие, человек 100, из них 25 детей, здание бывшей школы – в ней проживает 5 семей. В подключенных МКД температура выше 15 не поднимается. Только что звонила пенсионерка, 92 года – плачет, замерзает», – прокомментировал он. По его словам, люди топят обогревателями, в помещениях температура 8-15 градусов – на Урале все еще стоят морозы, утром было около 30 градусов.

Накануне ситуацию на контроль взяла прокуратура по Свердловской области. По информации ведомства, на 25 февраля без тепла оставались 5 многоквартирников. Как сообщила старший помощник прокурора Марина Канатова, на сегодняшний день, по данным прокуратуры, в многоквартирниках отопление есть, но несколько частных домов остаются без тепла, работы ведутся.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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